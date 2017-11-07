Пострадавшие в Дейр-эз-Зоре журналисты НТВ вернулись в Россию

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Москва, 7 ноября. Корреспондент телеканала НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, которые получили осколочные ранения в результате взрыва фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре, сегодня вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Как сообщается на сайте телеканала, лайнер с представителями СМИ приземлился на аэродроме «Чкаловский» в Московской области.

Напомним, ранее министерство обороны России сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военнослужащих пострадали при взрыве бомбы в жилом квартале сирийского Дейр-эз-Зора.

Пострадавших экстренно доставили на базу «Хмеймим», где медики оказали им всю необходимую помощь.