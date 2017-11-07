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Пострадавшие в Дейр-эз-Зоре журналисты НТВ вернулись в Россию
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    Пострадавшие в Дейр-эз-Зоре журналисты НТВ вернулись в Россию

    9:59  7 Ноября 2017  /обновлено: 10:06  07 Ноября 2017
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    Пострадавшие в Дейр-эз-Зоре журналисты НТВ вернулись в Россию

    Москва, 7 ноября. Корреспондент телеканала НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, которые получили осколочные ранения в результате взрыва фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре, сегодня вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте телеканала.

    Как сообщается на сайте телеканала, лайнер с представителями СМИ приземлился на аэродроме «Чкаловский» в Московской области. 

     

    Напомним, ранее министерство обороны России сообщило, что четверо журналистов телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военнослужащих пострадали при взрыве бомбы в жилом квартале сирийского Дейр-эз-Зора.

    Пострадавших экстренно доставили на базу «Хмеймим», где медики оказали им всю необходимую помощь. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #дейр-эз-зор #журналисты #нтв #звезда #минобороны россии #фугас
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