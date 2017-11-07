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Сирия, 7 ноября. Все больше городов демонстрируют солидарность с митингующими против принудительной мобилизации курдов в Алеппо. Боевики ужесточили контроль над гражданскими свободами в Восточной Гуте. САА при поддержке ВКС РФ начала контрнаступление в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА и ее союзникам в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по опорным пунктам боевиков на северо-востоке Дамаска; обнаружили большое количество оружия и боеприпасов ИГ1 в Дейр эз-Зоре; направили подкрепление на север Хамы.

«Исламское государство»: предприняло попытку провести теракт к юго-западу от Багдада в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): ведет перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии к югу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: закрыла офис Комитета по судопроизводству в городе Масраба в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: продолжают проводить аресты отказавшихся от принудительной мобилизации мирных жителей в городе Манбидж в Алеппо.

Провинция Дамаск

Боевики вооруженной оппозиции усилили контроль над гражданскими свободами на оккупированных ими территориях в Восточной Гуте Дамаска. Военный источник в социальной сети Telegram (hosienmortadapressnew) передает, что группировка «Джейш Аль-Ислам» закрыла офис Комитета по судопроизводству в городе Масраба, поскольку глава организации отказался присоединиться к Общему комитету, находящемуся под контролем «Армии Ислама».

Тем временем оппозиционное информационное агентство Omawi News Agency сообщает о том, что правительственные части вновь нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в районе Джобар. Данные о нанесенном исламистам уроне пока формируются.

Провинция Алеппо

Более 600 молодых людей из числа местного населения были арестованы в городе Манбидж за уклонение от воинской службы. Об этом сообщает Twitter-канал (samar.faraj.ghalioun). Напомним, накануне многие гражданские лица вышли на демонстрации против проведения принудительной мобилизации, за что также попали под арест. Протестующих поддержали жители города Азаз, расположенного на севере провинции. Кроме того, на улицы с плакатами в поддержку митингов в Манбидже вышло население города Аль-Баб, передает новостной портал Smart News Agency.

Между тем к югу от административного центра провинции не прекращаются столкновения между силами САР и радикалами «Джебхат Ан-Нусры»1***. Агентство новостей Damascus Now передает, что сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов по укрепрайонам исламистов на окраинах населенных пунктов Рамла и Сияла. Об итогах боевых вылетов не сообщается.

Провинция Хомс

Накануне сообщалось о том, что российская делегация направилась на переговоры с представителями «умеренной оппозиции» для того, чтобы подписать соглашение о возобновлении движения по трассе М5, пролегающей между городами Хама и Хомс. Как передавал информационный портал Al Masdar News, встреча состоялась на перекрестке недалеко от населенного пункта Дарт-Кабера. Стало известно, что на переговорах присутствовали пять лидеров из различных повстанческих группировок. О результатах встречи пока никакой информации тем не менее не поступало. Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон стремится обезопасить шоссе, установив вдоль него несколько наблюдательных пунктов, где мониторинг за соблюдением режима тишины будут осуществлять российские военные полицейские.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно информации новостного портала Al Masdar News, в ходе обысков, проведенных в освобожденном городе Дейр эз-Зор, Сирийская арабская армия (САА) обнаружила большое количество оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства»1. Причем, по данным военных источников AMN, большинство вооружений было произведено европейскими странами и Соединенными Штатами Америки. Напомним, о том, что город полностью зачищен от ИГИЛ1 было объявлено в пятницу.

Провинция Даръа

К северо-западу от города Даръа в районе населенных пунктов Джиллен, Хейт, Адван и Аль-Бакар возобновились ожесточенные перестрелки между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». Как сообщает Telegram-канал (hosienmortadapressnew), обе стороны понесли потери в живой силе и военной технике.

Провинция Хама

Днем ранее боевики радикального формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам», а также союзной ему группировки «Джейш Аль-Изза» совершили неожиданное нападение в северной части провинции Хама, атакуя деревни, недавно освобожденные правительственными войсками. В результате контрнаступления населенные пункты Балиль, Умм Тарикия и Тель Хазим перешли под контроль исламистов. Некоторые местные активисты сообщают, что радикалы прибегли к использованию химического оружия. Как передает агентство новостей Al Masdar News, на север Хамы уже прибыло подкрепление Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов, после чего союзники начали контрнаступление при поддержке военных самолетов ВКС РФ.

Ирак

В районе Ар-Радвания к юго-западу от Багдада были уничтожены два террориста-смертника, которые хотели привести в действие взрывные устройства в толпе паломников, пришедших на могилу Имама Хусейна. Один из боевиков успел активировать на себе «пояс шахида», однако, к счастью, благодаря оперативным действиям иракской федеральной полиции, жертв среди мирных жителей удалось избежать. По информации новостного агентства Al Sumaria News, нападавшие состояли в одной из подпольных групп «Исламского государства».

На данный момент около 96 процентов территории Республики Ирак было зачищено от боевиков ИГИЛ, передает Twitter-канал (akhbar). В результате последних столкновений в районе города Рава было уничтожено 13 радикалов террористической группировки. Напомним, военная операция по освобождению Равы началась сразу после того как город Аль-Каим перешел под контроль иракских вооруженных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)