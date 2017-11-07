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В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде
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    В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

    9:53  7 Ноября 2017
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    Сенатор о запрете гимна России на Олимпиаде: WADA уничтожает российский спорт

    Сборной Российской Федерации могут запретить исполнять гимн страны на Олимпиаде 2018 года, сообщает The New York Times. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Кроме того, Международный олимпийский комитет рассматривает запрет участия российской сборной в церемонии открытия Олимпийских игр, а также возможность применения финансовых санкций против нашей сборной. Решение о введении санкций против Российской Федерации за якобы применение допинга на Олимпиаде в Сочи будет объявлено 5 декабря, отмечает издание.

    Как сообщает Газета.ru, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что участие сборной РФ на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане при запрете гимна страны и ее исключении из церемонии открытия — недопустимо.

    «Убежден: участие в Олимпийских играх при запрете гимна России и ее исключении из церемонии открытия недопустимо. Нельзя поддерживать торжество русофобии», — написал Алексей Пушков в Twitter.

    Унижение российского спорта

    Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал возможность санкций в отношении российской сборной со стороны МОК.

    «Безусловно, в отношении России продолжается информационная война. Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы сдержать развитие Российской Федерации, в том числе и в мировом спорте. Наши олимпийцы традиционно завоевывают золотые медали, постоянно звучит российский гимн, весь мир видит наш флаг в числе победителей Олимпиады. Поэтому это все очень здорово задевает США с их стратегией глобального превосходства. Это не вписывается в их доктрину управления миром. Поэтому от политического и экономического сдерживания американцы активно перешли в гуманитарную сферу, в том числе в Олимпийское движение. Это подрывает принципы Международного олимпийского комитета и все, что было достигнуто международным сообществом на столетие участия в Олимпийских играх», — пояснил Игорь Морозов.

    Сенатор о запрете гимна России на Олимпиаде: WADA уничтожает российский спорт

    Как Россия должна реагировать на возможность спортивных санкций против РФ? По мнению сенатора, Москва должна отстаивать свое участие в Олимпиаде.

    «Это должно быть приоритетом российской дипломатии. И, вне всякого сомнения, мы обязаны отстаивать честь наших спортсменов, которые сегодня находятся под жесточайшим прессом чиновников WADA, где ведется откровенная работа на уничтожение российского спорта на мировой арене», — резюмировал Игорь Морозов.

    Давление на Россию

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН травлю российских спортсменов.

    «Олимпийские игры уже давно выступают предметом политического торга и активным инструментом информационной войны стран запада против Российской Федерации. Это было заметно еще по Олимпиаде в Сочи, когда многие страны проигнорировали ее. Напомню, что также было и во время Олимпийских игр в Москве. Сейчас запад пытается надавить на Россию, заставить наших спортсменов отказаться от своего гражданства, выступая под нейтральными флагами. Это недопустимо. Россия имеет ряд ресурсов для того, чтобы надавить на международный комитет. И она обязана применить их во всех направлениях, чтобы наш гордый гимн и флаг вновь предстали на международной спортивной арене», — заключил Антон Бредихин.

    Сенатор о запрете гимна России на Олимпиаде: WADA уничтожает российский спорт

    Отметим, ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что вариант выступления РФ на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом «даже не рассматривается». Президент Российской Федерации Владимир Путин еще в октябре называл подобное «унижением для страны».

    «У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету. Там очень порядочные люди, но они зависят и от рекламодателей, и от телевизионных каналов, и от спонсоров. А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, мы знаем это. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр», — заявил Владимир Путин.

    Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заявила, что запретит игрокам чемпионата принимать участие в Олимпиаде-2018, если сборную России не допустят до зимних Игр.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #wada #спорт #олимпиада-2018
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