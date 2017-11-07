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В Совфеде отреагировали на возможный запрет гимна РФ на Олимпиаде-2018
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    В Совфеде отреагировали на возможный запрет гимна РФ на Олимпиаде-2018

    9:51  7 Ноября 2017
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    В Совфеде отреагировали на возможный запрет гимна РФ на Олимпиаде-2018
    Москва, 7 ноября. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал сообщения о том, что сборной РФ могут запретить принимать участие в открытии Олимпийских игр, выступать под национальным флагом, также будет запрещено исполнение российского гимна на ОИ.

    «Российская сборная не должна участвовать в зимних Олимпийских играх в 2018 году, если ее спортсменам будет запрещено выступать под национальным флагом», — заявил он в комментарии РИА Новости

    По мнению сенатора, на таких условиях российские спортсмены не должны принимать участие в ОИ. 
    Подобные решения, как считает Рязанский, могут быть «последствиями допинговых кампаний», а также не исключил и их политическую подоплеку.

    В заключении он выразил уверенность, что Олимпийский комитет России должен бороться за полноценное участие РФ в ОИ-2018.

    Автор: Алексей Громов
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