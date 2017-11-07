Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

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Киев, 7 ноября. Несколько сотен украинских националистов, преимущественно футбольные «ультрас» и неонацисты из запрещенного в России «Правого сектора»1, группировки «С14» и других, прошли по Киеву маршем, оформленным в стилистике гитлеровских факельных шествий. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Поводом для акции стало задержание год назад в Луганске «ультрас» Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова, футбольных фанатов и националистов, подозреваемых в проведении диверсий на территории города, а также в убийствах в одесском Доме профсоюзов.

Собравшись в парке Шевченко, националисты пошли по Киеву, выкрикивая лозунги: «Москалей на ножи!», «Смерть Кремлю!», «Слава героям! Нация превыше всего!» и аналогичные. По ходу движения националисты зажигали файеры и бросали петарды.

При этом большая часть из них закрывала лица масками, шарфами и балаклавами. Это связано с тем, что участники марша являются активистами неонацистских штурмовых отрядов, которые преследуют граждан Украины за несогласие с официальной позицией Киева. «Ультрас» регулярно избивают и даже убивают несогласных с ними так называемых «москалей» и «сепаров» - т.е. граждан Украины, называющих русских язык своим родным, а также тех, кто не считает Россию врагом.

Напомним, именно эти радикалы ранее убили в Киеве оппозиционного журналиста Олеся Бузину. По подозрению в совершении этого преступления полицией под давлением международной общественности были задержаны двое боевиков, Денис Полищук и Андрей Медведько, являющиеся членами объединения «С14». Впрочем, позже их выпустили из-под стражи, а следствие было завершено, причем убийцы не были названы.

Поддержка официальных властей привела к тому, что члены «С14» безнаказанно избивают несогласных во всех городах Украины, снимая воспитательные беседы на видеокамеры и выкладывая их на свои Youtube-каналы. Примечательно, что такая деятельность и реклама неонацистских штурмовиков никак не пресекается – ни властями Киева, ни руководством Youtube, ни властями ЕС.

Не удивительно поэтому, что колонна неонацистов пришла под здание представительства ЕС в Киеве, потребовав в ходе митинга от европейских властей поддержки. Действительно, поддержка ЕС киевскому режиму и так уже оказывается в самых разных видах – политическом, финансовом и военно-техническом.

Напомним, ранее, 14 октября в Киеве прошел марш националистов по случаю 75-й годовщины создания националистической Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.