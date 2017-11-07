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Экономика
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Россия
Церковь предложила защитить законом права нерожденных детей в России
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    Церковь предложила защитить законом права нерожденных детей в России

    10:07  7 Ноября 2017
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    Церковь предложила защитить законом права нерожденных детей в России

    Москва, 7 ноября. Права человеческого существа на стадии внутриутробного развития должны быть защищены законодательно — к такому выводу пришли участники рабочей группы Всемирного русского народного собора, который работает под эгидой Русской православной церкви. В настоящее время, считают авторы инициативы, законодательный статус ребенка на перинатальной стадии развития в России не определен, в то время как развитие медицины и международные конвенции требуют ликвидации пробелов в отечественном законодательстве.

    «Развитие биотехнологий, рост числа медицинских операций, проводимых на плоде во время беременности, появление технологий выхаживания на ранних сроках — всё это порождает целый комплекс медико-этических проблем, которые требуют решения», — заявил сопредседатель рабочей группы иерей Федор Лукьянов в беседе с изданием «Парламентская газета».

    Церковь предложила защитить законом права нерожденных детей в России

    Он призвал российских депутатов принять участие в рабочей группе, для того, чтобы лучше ознакомиться с законодательными проблемами, которые окружают перинатальное развитие человека — так, например, не проработан вопрос с получением тел младенцев в случае прекращения беременности на раннем сроке, а в статистике младенческой смертности по России даже не учитываются малыши, родившиеся с массой до 500 граммов.

    Автор: Валентин Меликов
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