Вооруженные люди атаковали телерадиостанцию в столице Афганистана

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Кабул, 7 ноября. Группа вооруженных людей атаковала телерадиостанцию в столице Афганистана. Как сообщили очевидцы из числа сотрудников радиостанции, нападение произошло утром во вторник.

По данным Reuters, перед входом в здание частной телерадиостанции Shamshad произошел взрыв, после чего внутрь ворвалась группа вооруженных людей. По предварительным данным, взрыв был устроен террористом-смертником, а в станцию зашли двое или трое нападавших, переодетых в полицейскую форму.

В настоящее время неизвестно, кто стоит за нападением, по данным очевидцев, несколько сотрудников станции были убиты или получили ранения.