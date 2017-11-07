Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Сгнивший труп мужчины без одежды с укусами на лице обнаружили в лесу под Петербургом
Происшествия
Вооруженные люди атаковали телерадиостанцию в столице Афганистана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Вооруженные люди атаковали телерадиостанцию в столице Афганистана

    9:54  7 Ноября 2017
    52

    Вооруженные люди атаковали телерадиостанцию в столице Афганистана

    Кабул, 7 ноября. Группа вооруженных людей атаковала телерадиостанцию в столице Афганистана. Как сообщили очевидцы из числа сотрудников радиостанции, нападение произошло утром во вторник.

    По данным Reuters, перед входом в здание частной телерадиостанции Shamshad произошел взрыв, после чего внутрь ворвалась группа вооруженных людей. По предварительным данным, взрыв был устроен террористом-смертником, а в станцию зашли двое или трое нападавших, переодетых в полицейскую форму.

    В настоящее время неизвестно, кто стоит за нападением, по данным очевидцев, несколько сотрудников станции были убиты или получили ранения.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        495
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        2574
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1334
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3370