Эксперт спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году 

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Москва, 7 ноября. Стоимость нефти в конце этого года и в будущем году будет находиться на отметке 55-60 долларов за баррель. Таким мнением поделился руководитель центра разработки стратегий «Газпромбанка» Егор Сусин.

По его словам, в 2018 году ожидается цена на нефть на отметке 55-60 долларов за бочку. В настоящее время этот прогноз нет никакого смысла пересматривать, отметил он.

«На этот год мы среднегодовую цену прогнозировали 52 доллара за баррель, в общем, на данный момент данный прогноз практически полностью реализовался. В целом, на конец 2017 года у нас 55–60 долларов за баррель», — уточнил Сусин.

По мнению эксперта, рост цен связан и с событиями в Эр-Рияде, но есть и другие причины, передает РИА Новости.

«Потому что в общем-то это спекуляции на том новостном фоне, который сейчас складывается», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что стоимость марки Brent пробила отметку в 64 доллара за баррель, а стоимость марки WTI — 57 долларов. Подорожание случилось впервые с лета 2015 года.

Специалисты объяснили рост цен с задержанием саудовских принцев, министров и предпринимателей.