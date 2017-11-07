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Экономика
Стоимость нефти марки Brent превысила $64 впервые с июня 2015 года
Экономика
Эксперт спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году
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    Эксперт спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году

    10:01  7 Ноября 2017
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    Эксперт спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году

    Москва, 7 ноября. Стоимость нефти в конце этого года и в будущем году будет находиться на отметке 55-60 долларов за баррель. Таким мнением поделился руководитель центра разработки стратегий «Газпромбанка» Егор Сусин. 

    По его словам, в 2018 году ожидается цена на нефть на отметке 55-60 долларов за бочку. В настоящее время этот прогноз нет никакого смысла пересматривать, отметил он.

    «На этот год мы среднегодовую цену прогнозировали 52 доллара за баррель, в общем, на данный момент данный прогноз практически полностью реализовался. В целом, на конец 2017 года у нас 55–60 долларов за баррель», — уточнил Сусин.

    Эксперт спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году 

    По мнению эксперта, рост цен связан и с событиями в Эр-Рияде, но есть и другие причины, передает РИА Новости.

    «Потому что в общем-то это спекуляции на том новостном фоне, который сейчас складывается», — добавил он.

    Напомним, ранее стало известно, что стоимость марки Brent пробила отметку в 64 доллара за баррель, а стоимость марки WTI — 57 долларов. Подорожание случилось впервые с лета 2015 года.

    Специалисты объяснили рост цен с задержанием саудовских принцев, министров и предпринимателей. 

    Автор: Дана Балан
    #нефть #россия #саудовская аравия #экономика
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