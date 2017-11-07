Найем назвал конфликт Порошенко и Авакова «временной войной»

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Киев, 7 ноября. Депутат Верховной рады Мустафа Найем прокомментировал «дело рюкзаков Авакова» и противостояние украинского президента Петра Порошенко и главы МВД страны, назвав разгорающий конфликт между ними «временной войной». Существующее положение дел все равно вынуждает их быть союзниками, считает он, поэтому отвлекаться на «эти разборки» не стоит.

«Нас постоянно втягивают в чужие войны. Нет никакого смысла обсуждать противостояние Петра Порошенко и Арсена Авакова. Сейчас намного важнее защитить НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – прим. ФАН)», — заявил Найем в эфире Atr.ua.

По мнению Найема, расстановка сил в правоохранительных органах, силовом блоке и в парламенте таковы, что вынуждают Порошенко и Авакова быть союзниками, «пусть даже ситуативными». Именно поэтому, как подчеркнул депутат, на эти «разборки» и «временные войны» не стоит отвлекаться. «Дело с рюкзаками», как считает он, продемонстрировало, что украинская институция «в принципе оказалась способна на угловные производства в отношение действующих топ-чиновников». «Если она выстоит, у нас есть шансы забыть и оставить подобные «зрелища» в прошлом», — резюмировал он.

Напомним, 31 октября 31 октября сын главы МВД Александр Аваков был задержан после обыска по «делу о рюкзаках», которые МВД страны закупило в конце 2014 — начале 2015 года. 1 ноября суд Киева отпустил его на свободу под личное обязательство. Накануне стало известно, что украинская полиция собирается сегодня, 7 ноября, надеть на него электронный браслет.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в беседе с ФАН ранее заявил, что ситуация вокруг Александра Авакова — это последствия противостояния Порошенко с главой МВД. Давление на министра нужно Порошенко, чтобы Аваков проявлял больше к лояльности к действующему украинскому лидеру, пояснил он. Асафов отметил также , что на прямую конфронтацию Аваков и Порошенко, по его мнению, не пойдут, поскольку у обоих недостаточно сил.

А политический эксперт Карл Волох считает, что единственное, чем может закончиться конфликт Порошенко и Авакова, «так это тем, что наконец-то будет сформирована группа аудиторов НАБУ». «Дверью хлопать уж точно никто не будет», — заявил он в комментарии украинскому изданию Fraza.ua.