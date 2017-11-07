Опрос показал, как россияне относятся к полиции

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Москва, 7 ноября. Процент россиян, довольных работой полиции, вырос до 46% в 2017 году. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами «Левада-Центра».

Так, 34% респондентов недовольны полицией, 20% участников опроса затруднились дать ответ.

33% опрошенных заявили, что сотрудники полиции относятся к ним формально и безразлично, 27% — предупредительно и вежливо, 11% назвали правоохранителей хамами и грубиянами, 5% охарактеризовали действия полицейских противоправными.

75% респондентов в последние два года обращались за помощью к полиции. Из них 10% решали свои проблемы «неофициальным путем», 21% сказали, что к ним отнеслись «без должного внимания, но проблемы, в конце концов, были решены официальным путем», 25% — что обращение «было фактически проигнорировано».

Опрос был проведен 20–24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, передает телеканал «360».

Напомним, ранее опрос, проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения, показал, что сейчас россияне интересуются курсом доллара к рублю гораздо больше, чем два года назад.