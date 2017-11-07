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Политика
Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума — CNN
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    Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума — CNN

    9:39  7 Ноября 2017
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    Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума — CNN

    Нью-Йорк, 7 ноября. В настоящий момент рейтинг действующего американского президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его инаугурации. Такую информацию распространил американский телеканал CNN по данным проведенного опроса.

    По данным телеканала, в настоящее время деятельность Трампа на посту президента одобряет не более 36% опрошенных американцев, при этом негативно к президенту США относится 58% респондентов опроса. 

    Опрос, который был проведен в период со 2 по 5 ноября, показал, что около 64% опрошенных считают вопрос о якобы имевшем место вмешательстве в выборы является очень серьезным и расследование по нему должно быть доведено до конца. Более половины американцев уверены, что Трамп знал о контактах между членами своего избирательного штаба и российскими властями.

    Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума — CNN

    CNN указывает, что в проведенном опросе приняли участие около 1 тысячи человек. Как отмечает телеканал, в истории США были президенты и с более низким рейтингом — так, в 2008 году Джорджа Буша-младшего поддерживали не более 24% американцев.

    Следует отметить, что CNN с самого начала проводил последовательную политику против Трампа, за что получил от американского президента презрительное прозвище «фальшивые новости» (Fake News) — выражение с готовностью было воспринято американским обществом и превратилось в универсальный мем. 

    Российские официальные лица, как сообщала «Газета.ru», неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивалась в выборы в независимом государстве, которым являются США. Как в РФ, так и в США ставилась под сомнение сама возможность дистанционного влияния на выборы, в которых участвуют миллионы людей. Расследованию, которым руководит спецпрокурор США Роберт Мюллер, на данный момент не удалось обнаружить данных, которые бы однозначно свидетельствовали о целенаправленном влиянии на президентские выборы в США со стороны Москвы.

    Рейтинг Трампа достиг рекордного минимума — CNN

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп
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