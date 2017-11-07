СК РФ назвал три версии крушения самолета Ан-2 в Приамурье

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Москва, 7 ноября. Следователи Следственного комитета РФ в настоящее время рассматривают техническую неисправность и ошибки экипажа самолета Ан-2, который разбился в Амурской области. Об этом рассказали в СК РФ.

Как в сообщении ведомстве, техническая неисправность воздушного судна, нарушения в действиях экипажа и неблагоприятные погодные условия рассматриваются следствием в качестве основных причин катастрофы.

В ведомстве отметили, что крушение произошло примерно в 03.05 мск понедельника. Самолет компании «Зодиак-групп» разбился в районе поселка Экимчан. Погиб один пилот, второй был травмирован.

После крушения Следственный отдел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».