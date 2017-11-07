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Гнойный — не наша работа: Милонов прокомментировал нападение на рэпера
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    Гнойный — не наша работа: Милонов прокомментировал нападение на рэпера

    9:13  7 Ноября 2017
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    Гнойный — не наша работа: Милонов прокомментировал нападение на рэпера

    Санкт-Петербург, 7 ноября. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов возмущен нападением на рэп-исполнителя Вячеслава Машнова (МС Гнойный), отметив, что «это не наша работа». Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter. 

    По словам политика, в Северной столице вообще нельзя избивать музыкантов, в том числе и рэперов.

    «Так, Гнойный не наша работа. В СПб музыкантов нельзя бить, даже рэперов», — написал парламентарий. 

    Напомним, в начале осени Милонов отреагировал на новость о рэп-дуэли между Oxxxymiron и Гнойным, назвав их творчество «музыкой помоек». Впрочем, позднее парламентарий извинился и признался, что погорячился.

    Как сообщала Газета.Ru, в минувший понедельник, 6 ноября, в Петербурге около отеля «Санкт-Петербург» семь человек напали на рэп-музыканта. Рэпер направлялся на свой концерт в клуб «Аврора». 

    Автор: Дана Балан
    #нападение #милонов #петербург #гнойный #аврора
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