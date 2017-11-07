Гнойный — не наша работа: Милонов прокомментировал нападение на рэпера

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Санкт-Петербург, 7 ноября. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов возмущен нападением на рэп-исполнителя Вячеслава Машнова (МС Гнойный), отметив, что «это не наша работа». Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По словам политика, в Северной столице вообще нельзя избивать музыкантов, в том числе и рэперов.

«Так, Гнойный не наша работа. В СПб музыкантов нельзя бить, даже рэперов», — написал парламентарий.

Так, гнойный не наша работа. В СПб музыкантов нельзя бить, даже рэперов. — Виталий Милонов (@milonovinfo) November 6, 2017

Напомним, в начале осени Милонов отреагировал на новость о рэп-дуэли между Oxxxymiron и Гнойным, назвав их творчество «музыкой помоек». Впрочем, позднее парламентарий извинился и признался, что погорячился.

Как сообщала Газета.Ru, в минувший понедельник, 6 ноября, в Петербурге около отеля «Санкт-Петербург» семь человек напали на рэп-музыканта. Рэпер направлялся на свой концерт в клуб «Аврора».