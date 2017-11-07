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Россия планирует поставку новейших истребителей Су-35 в Индонезию
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    Россия планирует поставку новейших истребителей Су-35 в Индонезию

    9:20  7 Ноября 2017
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    Россия планирует поставку новейших истребителей Су-35 в Индонезию

    Бангкок, 7 ноября. В настоящее время российские власти ведут переговоры по поводу контракта на поставку новейших российских истребителей Су-35 в Индонезию. Информацию о подготовке контракта подтвердил замгендиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.

    Ранее в СМИ просочилась информация о планах на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию. При этом сумма контракта оценивается в 1,1 млрд долларов. Об этом рассказал посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди.

    «Переговоры идут. Говорить о сроках и суммах пока преждевременно», — сообщил РИА Новости замглавы ФСВТС на тайской военно-технической выставке Thailand Defense & Security в Бангкоке.

    Россия планирует поставку новейших истребителей Су-35 в Индонезию

    Напомним, Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, эксплуатация которого началась совсем недавно, в 2014 году. В настоящее время Су-35 состоит на вооружении ВКС РФ и ВВС Китая, куда первые несколько истребителей были поставлены в текущем году. В случае, если контракт на поставку российских истребителей в Индонезию будет подтвержден, страна Юго-Восточной Азии станет третьи эксплуатантом Су-35.

    Четыре истребителя Су-35 участвуют в операции ВКС РФ в Сирии и базируются на авиабазе «Хмеймим».

    Автор: Валентин Меликов
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