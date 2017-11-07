Зимняя пассажирская навигация откроется на Москве-реке 9 ноября

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Москва, 7 ноября. В период с ноября по апрель по Москве-реке будут ходить десять туристических теплоходов ледового класса.

По итогам 2017 года столицу России посетит порядка 21 миллиона туристов. Такой прогноз озвучил руководитель городского департамента спорта и туризма Николай Гуляев, передает «Вечерняя Москва».

«Круглогодичная навигация на Москве-реке — еще одна возможность для горожан и туристов увидеть главные достопримечательности города под другим углом в любое время года», — сказал Гуляев.

9 ноября в 11:00 от причала «Гостиница Украина» в первый рейс в этом сезоне выйдут несколько прогулочных теплоходов ледового класса. Также в зимний период будет работать еще один причал — «Парк Горького». Продолжительность водных прогулок составит 2,5 часа.

В прошлом году «зимние» прогулочные теплоходы начали курсировать по Москве-реке в конце октября.

Теплоходы, предназначенные для зимней навигации, имеют усиленный корпус, позволяющий им раскалывать лет толщиной до 20 см. Если Москва-река промерзнет сильнее, то теплоходы отправятся в рейс в сопровождении ледоколов или по заранее подготовленной колее.