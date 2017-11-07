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Политика
Экс-советник штаба Трампа предлагал ему поездку в Россию — CNN
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    Экс-советник штаба Трампа предлагал ему поездку в Россию — CNN

    9:05  7 Ноября 2017
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    Экс-советник штаба Трампа предлагал ему поездку в Россию — CNN

    Вашингтон, 7 ноября. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж в ходе президентской кампании в США в 2016 году предлагал идею организовать поездку республиканца в Россию.

    Как передает телеканал CNN, Пейдж дал показания по делу «вмешательства Москвы в выборы президента в США». По данным СМИ, он признался, что встречался с российскими политиками во время своей поездки в Москву летом 2016 года. По возвращению с поездки, он, как пишут СМИ, отправил письмо как минимум одному сотруднику штаба Трампа с описанием его выводов по итогам переговоров.

    Пейдж также рассказал, что предлагал устроить поездку Трампа в Россию, чтобы тот в ходе визита произнес речь о внешней политике государства. Когда именно экс-советник хотел организовать визит Трампа в Москву, не уточняется.

    Как ранее писала Газета.ru, расследование «связей Трампа с Москвой» ведется в ФБР и в конгрессе.

    Экс-советник штаба Трампа предлагал ему поездку в Россию — CNN

    Автор: Алия Садыкова
    #выборы #дональд трамп #россия #сша #фбр #картер пейдж #конгресс
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