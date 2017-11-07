Трамп прибыл с официальным визитом в Южную Корею

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Сеул, 7 ноября. Президент США Дональд Трамп прибыл в Республику Корея с двухдневным визитом.

Визит американского лидера начался на авиабазе Осан в городе Пхёнтэк, где, вопреки ожиданиям, его встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Это первый случай в истории двух государств, когда глава Кореи встречает американского коллегу за пределами своей официальной резиденции.

Далее Трамп и Мун отправились на военную базу Кэмп-Хамфриз, где состоится обед лидеров государств с военнослужащими обеих стран, в рамках которого Трамп заслушает доклад о текущем положении дел на полуострове.

Во второй половине дня состоится официальная встреча лидеров США и Кореи, а также часовая прогулка. Затем президенты отправятся на пресс-конференцию, завершит день совместный ужин.

Как сообщалось ранее, в ходе выступления на военной базе США в Токио в рамках азиатского турне Трамп заявил, что военные США «самые бесстрашные силы в истории нашего мира». Комментируя данное высказывание, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заподозрил Трампа в попытке загипнотизировать американцев. Депутат Госдумы добавил, что подобная риторика США не способствует укреплению отношений с союзниками.