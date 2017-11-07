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В Литве презентовали программу финансовой поддержки Украины со стороны ЕС
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    В Литве презентовали программу финансовой поддержки Украины со стороны ЕС

    8:54  7 Ноября 2017
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    В Литве презентовали программу финансовой поддержки Украины со стороны ЕС

    Вильнюс, 07 ноября. Литовские политики презентовали программу финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза.

    Документ получивший название «план Маршалла» (по аналогии с программой помощи Старому свету после Второй мировой войны) рассчитан на десять лет и подразумевает, что незалежная за это время получит финансовую помощь со стороны ЕС в размере 50 миллиардов долларов.

    С подобной инициативой по поддержке Украины в экономической, военной и гуманитарной сферах выступил бывший председатель правительства прибалтийского государства Андрюс Кубилюс. Его поддержал руководитель внешнеполитического ведомства Литвы, который заявил, что нынешней помощи Киеву недостаточно.

    Планируется, что согласно «плану Маршалла» украинские власти ежегодно смогут рассчитывать на пять миллиардов долларов. Правда, для этого нужно одобрение членов Европейского союза. Документ будет вынесен на обсуждение на саммите «Восточное партнерство», проведение которого запланировано на 24 ноября.

    Добавим, что «план Маршалла» вступит в силу, если документ также одобрят США, Канада и Япония — сообщают «Известия».

    Автор: Константин Терехов
    #украина #ес #план маршалла
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