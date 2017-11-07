Тимошенко напомнила Порошенко о «котлах» Донбасса из-за сообщений об оффшорах

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Киев, 7 ноября. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко напомнила президенту Украины Петру Порошенко «котлы» Донбасса из-за сообщений об оффшорах.

Как пишут украинские СМИ, она рассказала, что лидер государства открывал оффшоры для отмывания налогов, пока военных в стране «убивали прямой наводкой».

Руководитель «Батькивщины» призвала немедленно начать расследование о причастности Порошенко к созданию фирм в оффшорных зонах с целью уклонения от уплаты налогов.

Политик рекомендовала подключиться к расследованию Генпрокуратуру Украины и Национальное антикоррупционное бюро.

Как писала Газета.ru, ранее Тимошенко приравняла украинцев к папуасам. «Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем — зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей, — констатировала она. — И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт».