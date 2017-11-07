Стас Михайлов пожаловался на российские власти в ЕСПЧ из-за пародии Реввы

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Москва, 7 ноября. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил жалобу музыканта Стаса Михайлова против российских властей. Об этом во вторник заявил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале.

По его словам, ЕСПЧ коммуницировал жалобу популярного исполнителя против властей России из-за отказа судов защитить его права на образ, который присвоил себе некий Михаил Стасов.

«Чудны дела!» — написал Чиков в мессенджере.

Помимо этого, он показал скриншот жалобы исполнителя, в которой сказано, что Михйлов намерен бороться и защитить свой имидж и образ, который в российской ленте «Дублер» спародировал комик Александр Ревва.

По мнению Михайлова, образ в кинофильме запятнал его репутацию.

Эстрадный певец отправил жалобу в ЕСПЧ 5 декабря 2014 года, она была коммуницирована в середине октября текущего года.