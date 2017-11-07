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Политика
В Госдуме считают, что отмена советских актов о передаче Крыма положит конец претензиям Украины
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    В Госдуме считают, что отмена советских актов о передаче Крыма положит конец претензиям Украины

    8:45  7 Ноября 2017
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    В Госдуме считают, что отмена советских актов о передаче Крыма положит конец претензиям Украины

    Ялта, 7 ноября. Отмена актов 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР положила бы конец любым притязаниям на полуостров со стороны соседнего государства, считает депутат Госдумы Константин Затулин.

    По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, полуостров в течение 24 лет пребывал в составе Украины «вопреки своей воле».

    «Мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, море и лишили Украину ее родного, дорогого и ей принадлежащего, что является полнейшей неправдой - исторической и фактической», — заявил Затулин.

    Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что член Европейского парламента от Эстонии Яна Тоом предложила коллегам съездить в Крым и перестать пересказывать «чужие небылицы».

    Автор: Юлия Кошкина
    #россия #ссср #украина #крым
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