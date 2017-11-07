Глава Минобрнауки выступила против интеллектуальной изоляции РФ от Запада

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Москва, 7 ноября. Никакой интеллектуальной изоляции от Запада быть не должно, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее словам, такая изоляция может привести только к отсталости. Таким образом министр ответила на вопрос журналистов, стоит ли запрещать детям чиновников получать образование за рубежом.

Как пишет ТАСС, министр напомнила, что российское законодательство не запрещает учиться в других странах. Она привела в пример несколько молодых людей, которые получили образование за рубежом, но потом решили вернуться в Россию. Васильева назвала это естественным процессом.

Глава ведомства также рассказала, что у Минобрнауки есть программа «Глобальное образование», которое предполагает обучение российских студентов в лучших университетах мира, но с условием возвращения домой. На данный момент грант по ней получили 550 человек.

Как писала Газета.ru ранее, Васильева назвала украинский закон об образовании «языковым расизмом».