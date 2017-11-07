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Глава Минобрнауки выступила против интеллектуальной изоляции РФ от Запада
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    Глава Минобрнауки выступила против интеллектуальной изоляции РФ от Запада

    8:38  7 Ноября 2017
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    Глава Минобрнауки выступила против интеллектуальной изоляции РФ от Запада

    Москва, 7 ноября. Никакой интеллектуальной изоляции от Запада быть не должно, заявила министр образования и науки России Ольга Васильева. По ее словам, такая изоляция может привести только к отсталости. Таким образом министр ответила на вопрос журналистов, стоит ли запрещать детям чиновников получать образование за рубежом.

    Как пишет ТАСС, министр напомнила, что российское законодательство не запрещает учиться в других странах. Она привела в пример несколько молодых людей, которые получили образование за рубежом, но потом решили вернуться в Россию. Васильева назвала это естественным процессом. 

    Глава ведомства также рассказала, что у Минобрнауки есть программа «Глобальное образование», которое предполагает обучение российских студентов в лучших университетах мира, но с условием возвращения домой. На данный момент грант  по ней получили 550 человек. 

    Как писала Газета.ru ранее, Васильева назвала украинский закон об образовании «языковым расизмом».

    Глава Минобрнауки выступила против интеллектуальной изоляции РФ от Запада

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #ольга васильева #запад #минобрнауки
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