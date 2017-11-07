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Новости Сирии
Стало известно о состоянии журналистов НТВ, пострадавших в Дейр-эз-Зоре
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    Стало известно о состоянии журналистов НТВ, пострадавших в Дейр-эз-Зоре

    8:42  7 Ноября 2017
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    Стало известно о состоянии журналистов НТВ, пострадавших в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Журналист и оператор телеканала НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов получили осколочные ранения в результате взрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается на сайте телеканала. 

    По данным телеканала, больше всех пострадал корреспондент, у которого зафиксированы ранения в области живота, переломы пальцев и ранение уха.

    «У оператора Тимура Воронова, также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — следует из сообщения.

    Напомним, ранее в военном ведомства России сообщили, что четверо журналистов телеканалов НТВ и «Звезда» и пятеро военных пострадали в Сирии при взрыве бомбы в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор. 

    Пострадавших доставили на авиационную базу «Хмеймим». 

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #хмеймим #дейр-эз-зор #нтв #фугас
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