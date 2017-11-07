Стало известно о состоянии журналистов НТВ, пострадавших в Дейр-эз-Зоре
Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Журналист и оператор телеканала НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов получили осколочные ранения в результате взрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается на сайте телеканала.
По данным телеканала, больше всех пострадал корреспондент, у которого зафиксированы ранения в области живота, переломы пальцев и ранение уха.
Стало известно о состоянии журналистов #НТВ, получивших ранения в Сирии https://t.co/wH9zCEwWCe pic.twitter.com/LwcpkIOXJt— НТВ (@ntvru) November 7, 2017
«У оператора Тимура Воронова, также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — следует из сообщения.
Напомним, ранее в военном ведомства России сообщили, что четверо журналистов телеканалов НТВ и «Звезда» и пятеро военных пострадали в Сирии при взрыве бомбы в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор.
Пострадавших доставили на авиационную базу «Хмеймим».