Стало известно о состоянии журналистов НТВ, пострадавших в Дейр-эз-Зоре

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Дейр-эз-Зор, 7 ноября. Журналист и оператор телеканала НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов получили осколочные ранения в результате взрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По данным телеканала, больше всех пострадал корреспондент, у которого зафиксированы ранения в области живота, переломы пальцев и ранение уха.

«У оператора Тимура Воронова, также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — следует из сообщения.

Напомним, ранее в военном ведомства России сообщили, что четверо журналистов телеканалов НТВ и «Звезда» и пятеро военных пострадали в Сирии при взрыве бомбы в одном из жилых кварталов города Дейр-эз-Зор.

Пострадавших доставили на авиационную базу «Хмеймим».