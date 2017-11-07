Донбасс: ВСУ почти 20 раз обстреляли защитников ДНР

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Донецк, 7 ноября. В течение минувших суток силы ВСУ в Донбассе 18 раз открывали огонь, нарушая действующий режим перемирия. С соответствующим заявлением выступили во вторник представители оперативного командования ДНР.

«За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населенных пунктов республики», — передает РИА Новости заявление представителя оперативного командования вооруженных сил Донецкой народной республики.

В ходе обстрелов украинские военные вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Сведения о жертвах и разрушениях в результате обстрелов со стороны силовиков уточняются.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в оперативном командовании ДНР заявили о ликвидации двух артиллерийских батарей ВСУ в ответ на воскресные обстрелы Донецка. Были уничтожены также блиндажи корректировщиков огня.