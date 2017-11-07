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Общество
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Общество
Суд оставил обвиняемого в поджоге ЦБ Франции Павленского под стражей
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    Суд оставил обвиняемого в поджоге ЦБ Франции Павленского под стражей

    8:33  7 Ноября 2017
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    Суд оставил обвиняемого в поджоге ЦБ Франции Павленского под стражей

    Париж, 7 ноября. Французский суд не удовлетворил ходатайство об освобождении российского художника-акциониста Петра Павленского и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной, обвиняемых в поджоге здания Банка Франции. 

    Об этом РИА Новости сообщил адвокат россиянина Доминик Байройтер Минков. Он добавил, что обвинение настаивало на продлении ареста, указывая, в том числе, на риск повторения инцидента. Минков намерен подать новую кассационную жалобу.

    Напомним, 16 октября художник поджог двери банка Франции, чтобы «разжечь огонь революции по всему миру». Согласно французскому законодательству, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 150 тысяч евро.

    Автор: Юлия Кошкина
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