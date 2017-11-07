В России резко выросли оптовые цены на бензин

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Москва, 07 ноября. На прошлой неделе в Европейской части России зафиксирован резкий скачок оптовых цен на бензин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные агентства «Прайм».

При этом уточняется, что ценник подскочил на все виды моторного топлива: тонна 95-го бензина класса 5 стала стоить на 155 рублей дороже – 47760 рублей, 92-й бензин подрожал на 158 рублей за тонну и достиг показателей 44565 рублей.

Больше всего оптовая цена выросла на дизельное топливо: на 181 рублей и достигла 43753 рубля за тонну. Добавим, что как пишет URA.RU, оптовая цена дизтоплива к концу текущего года может дойти до 33 рублей за литр.