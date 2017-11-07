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Происшествия
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Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 10 человек
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    Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 10 человек

    8:31  7 Ноября 2017
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    Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 10 человек

    Красноярск, 7 ноября. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на автодороге «Байкал» в Красноярском крае, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек. Об этом во вторник рассказал представитель регионального главка МВД Владимир Юрченко. 

    Как он отметил, авария произошла утром во вторник, 7 ноября.

    «Согласно предварительным данным, автобус ехал из Нижнего Ингаша в Красноярск. В районе Бородино водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся», — сообщил собеседник.

    Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 10 человек

    В результате ДТП четыре человека пострадали, их доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести, уточнил он. 

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

    Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
    #дтп #красноярск #авария #автобус
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