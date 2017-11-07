Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до 10 человек

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Красноярск, 7 ноября. Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на автодороге «Байкал» в Красноярском крае, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 10 человек. Об этом во вторник рассказал представитель регионального главка МВД Владимир Юрченко.

Как он отметил, авария произошла утром во вторник, 7 ноября.

«Согласно предварительным данным, автобус ехал из Нижнего Ингаша в Красноярск. В районе Бородино водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся», — сообщил собеседник.

В результате ДТП четыре человека пострадали, их доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести, уточнил он.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.