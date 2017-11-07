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Политика
Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам
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    Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам

    8:25  7 Ноября 2017
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    Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам

    Москва, 7 ноября. Россия начала поставки танков Т-90С и Т-90СК Вьетнаму. Об этом рассказали представители российской делегации на выставке Defense&Security.

    Отмечается, что контракт на поставку танков был подписан в результате ряда переговоров специалистов из России и Вьетнама. В Настоящее время стороны приступили к реализации соглашения.

    Как пишет «Интерфакс», сейчас Россия также договаривается с Вьетнамом о поставке зенитных ракетных комплексов различного типа.

    Ранее Газета.ru писала, что в годовом отчете «Уралвагонзавода» указывалось, что в 2017 году будет реализовываться контракт на поставку 64 танков Т-90С/СК.

    Ранее эксперт рассказал, чем Россия ответит на поставки оружия из США. Как считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, Россия не станет поставлять оружие в Донбасс после соответствующего решения США. Он считает, что российская военная техника «бесполезна в бою» против американского вооружения, а значит российская сторона не станет принимать ответных мер.

    Россия начала поставки танков Т-90С во Вьетнам

    Автор: Алия Садыкова
    #россия #вьетнам #танк
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