Коалиция США опровергает информацию о подготовке на юге Сирии новой «умеренной оппозиции»

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Вашингтон, 7 ноября. В коалиции во главе с США по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1 не подтвердили информацию российских военных о том, что в районе базы Ат-Танф ведется подготовка новых сил «умеренной оппозиции».

Как заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции, единственной группой, которая в настоящее время поддерживается на юге Сирии, является «Магавир ат-Таура» (MaT).

«Она надежный партнер и эффективная воюющая сила в кампании против ИГ»1, — заявил представитель коалиции.

Ранее российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил со ссылкой очевидцев, что США развернули у сирийского Эр-Рукбана лагерь, куда съезжаются боевики, формируют из них очередную «умеренную оппозицию». По имеющимся данным, основой ее стали группировки «Джейш Асуад Аш-Шаркия», «Куват Шахид Ахмад Абду», а также «Лива Шухада Аль-Карьятейн», которая, как подтвердили в коалиции, действительно поддерживалась американскими военными и союзниками, однако сотрудничество было остановлено из-за осуществления группировкой деятельности, «не направленной на борьбу с ИГ».

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых демонстрируется уничтожение сирийского танка в районе погранперехода Ат-Танф войсками коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.