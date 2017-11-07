Число робототехнических комплексов в ВС РФ за пять лет выросло в 11 раз

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Москва, 07 ноября. В Вооруженных Силах России за последние пять лет число робототехнических комплексов выросло в 11 раз. По словам заместителя министра обороны Павла Попова, благодаря этому эффективность средств разведки и поражения выросла почти в полтора раза.

«Разработка и последующее внедрение робототехнических комплексов военного назначения — одно из важнейших направлений инновационной деятельности российского военного ведомства», — подчеркнул генерал армии в интервью «Известиям».

По словам высокопоставленного военного, схема работы с передовыми научно-техническими решениями и технологиями, которая применяется в российском министерстве обороны, позволяет обеспечить качественное превосходство оружия отечественного производства.

«Сегодня в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России», — акцентировал внимание Павел Попов, заострив внимание на опыте взаимодействия военного ведомства с Росатомом и Фондом перспективных исследований.