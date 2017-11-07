Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск
Россия
Число робототехнических комплексов в ВС РФ за пять лет выросло в 11 раз
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Число робототехнических комплексов в ВС РФ за пять лет выросло в 11 раз

    8:19  7 Ноября 2017
    37

    Число робототехнических комплексов в ВС РФ за пять лет выросло в 11 раз

    Москва, 07 ноября. В Вооруженных Силах России за последние пять лет число робототехнических комплексов выросло в 11 раз. По словам заместителя министра обороны Павла Попова, благодаря этому эффективность средств разведки и поражения выросла почти в полтора раза.

    «Разработка и последующее внедрение робототехнических комплексов военного назначения — одно из важнейших направлений инновационной деятельности российского военного ведомства», — подчеркнул генерал армии в интервью «Известиям».

    По словам высокопоставленного военного, схема работы с передовыми научно-техническими решениями и технологиями, которая применяется в российском министерстве обороны, позволяет обеспечить качественное превосходство оружия отечественного производства.

    «Сегодня в рамках системы инновационной деятельности Минобороны организовано взаимодействие с 1273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России», — акцентировал внимание Павел Попов, заострив внимание на опыте взаимодействия военного ведомства с Росатомом и Фондом перспективных исследований.

    «По результатам совместной работы с Росатомом в 2016 году были созданы и внедрены в войска современные боеприпасы для комплексов «Хризантема» и «Штурм», ПЗРК «Игла», а также торпеды серии «Пакет» и «Физик-1», — резюмировал заместитель министра обороны РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #министерство обороны рф #вс рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1295
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3296
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        1127
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        1211