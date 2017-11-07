Британский премьер извинилась за секс-скандал в парламенте

В Избранное

Лондон, 7 ноября. Британский премьер Тереза Мэй принесла извинения жертвам секс-скандала с членами правительства и пообещала разобраться в произошедшем. Об этом передает телеканал ABS News.

По ее словам, она сожалеет о случившемся.

«Мне жаль, что нам пришлось столкнуться со столькими случаями злоупотребления должностными полномочиями на протяжении стольких лет», — отметила Мэй.

Theresa May calls for new "culture of respect" amid allegations of sexual harassment and abuse in British politics. https://t.co/nO4feX5Sol pic.twitter.com/7FUZamZ8ba — ABC News (@ABC) November 7, 2017

Согласно информации телеканала, британский премьер в ходе встречи с партией лейбористов обсудила дополнительные меры безопасности для сотрудников парламента.

Напомним, ранее глава оборонного ведомства Великобритании Майкл Фэллон был отправлен в отставку после недавних обвинений в сексуальных домогательствах, произошедших более десяти лет назад.