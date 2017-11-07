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Политика
Британский премьер извинилась за секс-скандал в парламенте
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    Британский премьер извинилась за секс-скандал в парламенте

    8:21  7 Ноября 2017
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    Британский премьер извинилась за секс-скандал в парламенте

    Лондон, 7 ноября. Британский премьер Тереза Мэй принесла извинения жертвам секс-скандала с членами правительства и пообещала разобраться в произошедшем. Об этом передает телеканал ABS News. 

    По ее словам, она сожалеет о случившемся.

    «Мне жаль, что нам пришлось столкнуться со столькими случаями злоупотребления должностными полномочиями на протяжении стольких лет», — отметила Мэй.

    Согласно информации телеканала, британский премьер в ходе встречи с партией лейбористов обсудила дополнительные меры безопасности для сотрудников парламента. 

    Напомним, ранее глава оборонного ведомства Великобритании Майкл Фэллон был отправлен в отставку после недавних обвинений в сексуальных домогательствах, произошедших более десяти лет назад. 

    Автор: Дана Балан
    #великобритания #секс-скандал #мэй
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