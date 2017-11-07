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Россияне потратили на покупку внедорожников 720 млрд рублей за 9 месяцев
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    Россияне потратили на покупку внедорожников 720 млрд рублей за 9 месяцев

    8:14  7 Ноября 2017
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    Россияне потратили на покупку внедорожников 720 млрд рублей за 9 месяцев

    Москва, 7 ноября. На покупку внедорожников за девять месяцев текущего года россияне потратили 720,4 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

    Лидером рейтинга стал японский внедорожник Toyota RAV4. К концу сентября в России продали 24,7 тыс. автомобилей на 39 млрд рублей. Второе место досталось Hyundai Creta. За девять месяцев в России было продано более 36 тыс. автомобилей на 37 млрд рублей. Третье место рейтинга занял немецкий внедорожник Volkswagen Tiguan.  На покупку 18 тыс. кроссоверов германского производителя россияне потратили 29 млрд рублей.

    Также в рейтинг вошли Toyota Land Cruiser (продано почти 9 тыс. штук на 26,5 млрд рублей) и KIA Sportage (реализовано 17,5 тыс. автомобилей на 26,2 млрд рублей). Замыкают рейтинг Renault Duster (более 29 тыс. автомобилей, 24,3 млрд рублей) Lexus LX (3,6 тыс. машин, 22,5 млрд рублей) и Renault Kaptur (почти 22 тыс. внедорожников, 22,5 млрд рублей).

    Автор: Виталий Малясев
    #россия #россияне #автомобили #авторынок
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