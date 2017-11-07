Больной раком Задорнов сменил веру с язычества на православие

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Москва, 7 ноября. Известный писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов, больной раком, сменил веру и продолжает борьбу с недугом как православный христианин.

Об этом рассказал настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Задорнов исповедался в Казанском соборе Москвы.

Как пишет издание «Дни.ру», ранее поклонники артиста заметили, что артист много говорил о языческих обрядах, фотографировался с идолами, а также упоминал славянские божества в своей речи. Любители творчества Задорнова заявили, что он обратился к язычеству.

Как написал Новиков, «да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством».

Как ранее писала Газета.ru, об онкологическом заболевании Задорнов узнал в 2016 году. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.