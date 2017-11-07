Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Родственники пострадавшей в Таиланде россиянки просят доставить ее в Челябинск
Общество
Больной раком Задорнов сменил веру с язычества на православие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Больной раком Задорнов сменил веру с язычества на православие

    8:12  7 Ноября 2017
    392

    Больной раком Задорнов сменил веру с язычества на православие

    Москва, 7 ноября. Известный писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов, больной раком, сменил веру и продолжает борьбу с недугом как православный христианин.

    Об этом рассказал настоятель Русской православной церкви Андрей Новиков на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что Задорнов исповедался в Казанском соборе Москвы.

    Как пишет издание «Дни.ру», ранее поклонники артиста заметили, что артист много говорил о языческих обрядах, фотографировался с идолами, а также упоминал славянские божества в своей речи. Любители творчества Задорнова заявили, что он обратился к язычеству.

    Как написал Новиков, «да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством».

    Как ранее писала Газета.ru, об онкологическом заболевании Задорнов узнал в 2016 году. Врачи диагностировали у него опухоль головного мозга.

    Больной раком Задорнов сменил веру с язычества на православие

     

    Автор: Алия Садыкова
    #православие #михаил задорнов #язычество
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1295
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        3294
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        1127
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        1210