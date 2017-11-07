Россияне стали больше интересоваться курсом доллара — опрос ВЦИОМ

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Москва, 7 ноября. В настоящее время россияне интересуются курсом доллара к рублю гораздо больше, чем два года назад, свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения. При этом долларовые сбережения есть лишь у 5% россиян.

После резкого роста курса доллара зимой 2015–2016 года у населения некоторое время сохранялся живой интерес к процессу изменения курса, но потом он постепенно ослаб: если два года назад за курсом следили около 50% респондентов, то после, год назад — лишь 43%. Теперь, однако, курс доллара вновь вызывает интерес — за ним следят около 58% участников опроса ВЦИОМ.

Как показал опрос, примерно у трети (32%) россиян совсем нет сбережений — ни в рублях, ни в долларах. Впрочем, количество таких снижается: если в 2009 году отрицательно ответили на вопрос о наличии у них сбережений около 66% россиян, то к настоящему времени их доля снизилась вдвое.

Среди тех россиян, у кого есть сбережения, большинство хранят свои «кубышки» в рублях — так поступает 65% опрошенных. Лишь у 5% есть долларовые сбережения, у 4% есть сбережения в евро, а другим валютам доверяет не более 1% опрошенных.

Как отмечает ВЦИОМ, в опросе участвовали 1,8 тысяч человек старше 18 лет.