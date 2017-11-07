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Счетная палата США рекомендовала Пентагону провести масштабные учения Сил глобального реагирования
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    Счетная палата США рекомендовала Пентагону провести масштабные учения Сил глобального реагирования

    8:04  7 Ноября 2017
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    Счетная палата США рекомендовала Пентагону провести масштабные учения Сил глобального реагирования

    Москва, 7 ноября. Пентагон может впервые провести учения, в которых будут задействованы все подразделения Сил глобального реагирования (СГР). 

    Аналитики Счетной палаты США пришли к выводу, что отсутствие полноценных совместных учений СГР снижает боеспособность отдельных подразделений. 

    «Министерство обороны США должно быть в состоянии оперативно задействовать необходимые силы для экстренного реагирования на непредвиденные ситуации, возникающие по всему миру», — говорится в документе с рекомендациями СП США, оказавшемся в распоряжении RT.

    Полковник запаса, член экспертного совета при Военно-промышленной комиссии при правительстве России Виктор Мураховский считает, что в связи с северокорейским конфликтом вероятным местом для проведения учений будет Тихоокеанский регион.

    Силы глобального реагирования Минобороны США образованы в 2007 году. Их задача — оперативная реакция на события в мире. Пять тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной бригады, командования специальных операций и ВВС США, могут быть развернуты в течение 18 часов в любой стране.

    Напомним, накануне США, Австралия и Южная Корея провели совместные военно-морские учениях в водах южнокорейского острова Чеджудо. Мероприятие прошло в преддверии визита президента США Дональда Трампа.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #учения
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