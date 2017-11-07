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Весь мир
Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР
Весь мир
Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР
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    Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР

    7:58  7 Ноября 2017
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    Новые санкции Японии включают находящиеся в РФ предприятия КНДР

    Токио, 07 ноября. Новые санкции Японии распространяются  на предприятия КНДР, расположенные в России и Китае.

    Как сообщает  РИА Новости, об этом по итогам заседания кабинета министров страны восходящего солнца заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга.

    «В список организаций и частных лиц включены северокорейские организации и частные лица, находящиеся в Китае, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии», - уточнил высокопоставленный чиновник.

    Как напоминает «Газета.ru», ранее было объявлено о решении Кабмина Японии включить в список организаций и лиц, чьи активы должны быть заморожены, девять организаций и 26 частных лиц из КНДР.
     

    Автор: Константин Терехов
    #санкции #россия #япония #кндр #китай #кнр
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