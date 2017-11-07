В Минобороны РФ рассказали, как внедряют инновации в армию России

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Москва, 7 ноября. Современная российская армия немыслима без использования достижений науки и техники, заявил замминистра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

Как пишет газета «Известия», по словам Попова, за пять лет в Минобороны России была создана эффективная система поиска и отбора наиболее передовых разработок. В ведомстве также анализируют, какие направления науки и инноваций являются самыми актуальными для армии России.

Попов отметил, что сегодня понятие «инновация» стало привычным в армейской среде. Он добавил, что в рамках работы с инновациями министерство сегодня взаимодействует с 1273 сторонними организациями, расположенными в 23 регионах России.

Он также уточнил, что это бизнес-инкубаторы, технопарки и другие организации. Результатом сотрудничества стало более 190 проектов и научных исследований в интересах военного ведомства.