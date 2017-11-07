Донбасс: ВСУ восемь раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 7 ноября. Киевские военные восемь раз за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской народной республики. Об этом во вторник заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

По данные военного ведомства республики, за прошедший день Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения военных действий.

Украинские солдаты пускали в ход минометы и гранатометы, а также стрелковое оружие.

Также сообщается, что под обстрел ВСУ попали Калиновка, Логвиново, Желтое, Фрунзе, Желобок и другие населенные пункты.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в луганском ведомстве.

Напомним, накануне украинские военные выпустили более 940 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики.