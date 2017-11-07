«Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором

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Киев, 7 ноября. Пользователи социальных сетей высмеяли подражающего Рамзану Кадырову губернатора Николаевской области Украины Алексея Савченко. На схожесть поведения председателя областной администрации и главы Чечни на своей странице в социальной сети Facebook обратил внимание журналист Андрей Лохматов.

Журналист рассказал, что на прием к Савченко пришла делегация из спортсменов и глав спортивных федераций под предводительством советника губернатора Максима Бревда. Делегаты подарили главе области вышедший недавно iPhone Х. В ответ Савченко объявил, что подарит смартфон автору лучшего стихотворения о Николаевской области.

Лохматов отметил, что Савченко практически полностью скопировал ситуацию с iPhone Х и конкурсом, который объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Разница заключается лишь в том, что глава Чечни обещал подарить смартфон за лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине.

В социальных сетях стремление николаевского губернатора быть похожим на коллегу из России не оценили. Пользователь Исмет Бекиров охарактеризовал ситуацию как «миленькое днишко» и указал Савченко на явные недочеты.