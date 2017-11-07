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«Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором
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    «Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором

    7:52  7 Ноября 2017  /обновлено: 7:53  07 Ноября 2017
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    «Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором

    Киев, 7 ноября. Пользователи социальных сетей высмеяли подражающего Рамзану Кадырову губернатора Николаевской области Украины Алексея Савченко. На схожесть поведения председателя областной администрации и главы Чечни на своей странице в социальной сети Facebook обратил внимание журналист Андрей Лохматов.

    Журналист рассказал, что на прием к Савченко пришла делегация из спортсменов и глав спортивных федераций под предводительством советника губернатора Максима Бревда. Делегаты подарили главе области вышедший недавно iPhone Х. В ответ Савченко объявил, что подарит смартфон автору лучшего стихотворения о Николаевской области.

    Лохматов отметил, что Савченко практически полностью скопировал ситуацию с iPhone Х и конкурсом, который объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Разница заключается лишь в том, что глава Чечни обещал подарить смартфон за лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине.

    В социальных сетях стремление николаевского губернатора быть похожим на коллегу из России не оценили. Пользователь Исмет Бекиров охарактеризовал ситуацию как «миленькое днишко» и указал Савченко на явные недочеты.

    «Нет, ну хорошо, стихотворение о Николаевщине, конкурс, приз, принимается. Но почему «Аллах Акбар» не кричат в конце? Смазали концовку», — иронизирует Бекиров.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #алексей савченко #кадыров #губернатор #iphone x
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