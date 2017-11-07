AliExpress планирует сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней

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Москва, 7 ноября. Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 11 ноября может сократить срок доставки товаров в РФ с 45 до 10 дней.

Китайская компания намерена изменить схему логистики и будет самостоятельно контролировать весь процесс доставки, сообщает издание «Коммерсант». Теперь все посылки будут отправляться с консолидированного склада, а не самостоятельно каждым продавцом. Помогать AliExpress будет логистическая компания Cainiao.

Таким образом удастся значительно сократить время доставки, рассказал директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. Договора по чартерной программе уже подписаны с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в том числе с «Почтой России» и российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo.

Однако аналитики предполагают, что новая модель логистики приведет к повышению цен товаров для конечного покупателя.

Ранее сообщалось, что в правительство России подано предложение ввести налог для иностранных онлайн-ритейлеров, в том числе для AliExpress, Amazon и eBay.

Напомним, в октябре в России начал работу новый интернет-магазин, предлагающий товары китайских производителей и поставщиков. Ритейлер работает под брендом Pandao и может составить серьезную конкуренцию AliExpress.