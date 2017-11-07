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Украина
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Общество
AliExpress планирует сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней
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    AliExpress планирует сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней

    7:46  7 Ноября 2017
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    AliExpress планирует сократить срок доставки товаров в Россию до 10 дней

    Москва, 7 ноября. Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 11 ноября может сократить срок доставки товаров в РФ с 45 до 10 дней. 

    Китайская компания намерена изменить схему логистики и будет самостоятельно контролировать весь процесс доставки, сообщает издание «Коммерсант». Теперь все посылки будут отправляться с консолидированного склада, а не самостоятельно каждым продавцом. Помогать AliExpress будет логистическая компания Cainiao.

    Таким образом удастся значительно сократить время доставки, рассказал директор по развитию бизнеса Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев. Договора по чартерной программе уже подписаны с крупнейшими грузовыми перевозчиками, в том числе с «Почтой России» и российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo.

    Однако аналитики предполагают, что новая модель логистики приведет к повышению цен товаров для конечного покупателя.

    Ранее сообщалось, что в правительство России подано предложение ввести налог для иностранных онлайн-ритейлеров, в том числе для AliExpress, Amazon и eBay.

    Напомним, в октябре в России начал работу новый интернет-магазин, предлагающий товары китайских производителей и поставщиков. Ритейлер работает под брендом Pandao и может составить серьезную конкуренцию AliExpress.

    Автор: Юлия Кошкина
    #китай #aliexpress #доставка #логистика
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