После крушения самолета Ан-2 в Приамурье завели уголовное дело

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Экимчан, 7 ноября. Уголовное дело было заведено Следственным отделом Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ после крушения самолета Ан-2 в Приамурье.

Как рассказали в ведомстве, дело заведено по статье «нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как пишет РИА Новости, на месте трагедии работают эксперты. Они устанавливают детали происшествия.

Как ранее писала Газета.ru, самолет Ан-2 перевозил продукты из Экимчана в село Удское Хабаровского края. Он разбился в районе поселка Экимчан. Погиб один пилот, второй был травмирован.