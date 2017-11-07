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Китай и Россия создадут «навигационный» технопарк
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    Китай и Россия создадут «навигационный» технопарк

    7:47  7 Ноября 2017
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    Китай и Россия создадут «навигационный» технопарк

    Москва, 07 ноября. Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе предложила «Роскосмосу» участвовать в создании международного инновационного центра по применению спутниковой навигации.

    Как сообщают «Известия», такая структура может быть создана на базе одного из университетов поднебесной. Все детали проекта планируется обсудить через полгода во время конференции в Харбине.

    «В центре будет сосредоточена информация о последних достижениях в области, можно будет демонстрировать оборудование и аппаратуру, проводить обучение и повышать знания. Можно сказать, аналог «Сколково», но со специализацией по спутниковой навигации», — рассказали изданию в «Роскосмосе».

    Эксперты считают, что реализация совместного российско-китайского проекта будет способствовать стратегическому сотрудничеству между системами ГЛОНАСС и BeiDou, договоренность о котором достигнута на политическом уровне.

    Напомним, что стороны начали активно сотрудничать два года назад, когда в Москве была достигнута договоренность о сближении технических параметров ГЛОНАСС и BeiDou, а также сформированы рабочие группы по различным проектам.
     

    Автор: Константин Терехов
    #россия #китай #роскосмос #глонасс #beidou
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