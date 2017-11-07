Эксперт о ничьей «Локо» и ЦСКА: Железнодорожники могут занести игру в свой актив

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Москва, 7 ноября. В минувшее воскресенье столичный «Локомотив» сумел сохранить лидерство в турнирной таблице, сыграв вничью в дерби против ЦСКА. Бывший наставник железнодорожников Ринат Билялетдинов считает, что «Локо» может записать ничейный исход в свой актив.

По его словам, в дерби подопечные Юрия Семина выполнили программу-минимум — не подпустил их к себе, поэтому результат можно занести им в актив.

Антон Миранчук! Первый гол «Локо» в матче с ЦСКА!

???? All the way up! pic.twitter.com/PLmVGrXVnn — ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 5, 2017

«Команда имела меньше трех суток на восстановление после тяжелого матча против «Шерифа», результат которого придал негативный эмоциональный фон. ЦСКА, напротив, был на кураже после выигрыша в Базеле и возвращения в борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов», — отметил Билялетдинов.

Он также напомнил, что красно-синие удачно провели первую половину игры, повели в счете, но не сумели закрепить успех, пишут «Известия».

По мнению эксперта, железнодорожники не растерялись и сумели спасти игру.