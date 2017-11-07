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Ученые NASA намерены найти внеземную жизнь на спутнике Сатурна
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    Ученые NASA намерены найти внеземную жизнь на спутнике Сатурна

    8:05  7 Ноября 2017
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    Ученые NASA намерены найти внеземную жизнь на спутнике Сатурна

    Нью-Йорк, 7 ноября. Исследователи NASA уверены, что в подледном океане на спутнике Сатурна Энцеладе вполне могли сформироваться условия, необходимые для благополучного существования живых существ. Вслед за автоматической станцией Cassini, данные которой позволили доказать, что под поверхностным слоем льда на Энцеладе кроется огромный океан жидкой воды, исследователи намерены отправить в систему Сатурна исследовательский инструмент SELFI — аппарат, который сможет исследовать спутник Сатурна под слоем льда в субмиллиметровых волнах.

    Система SELFI позволит определить химический состав инопланетного океана и установить, насколько он глубок и какова его температура, сообщает «Инфореактор». Как заявил глава исследовательской миссии SELFI Гордон Чин, спектральный анализ испаряющейся через трещины в ледяной коре Энцелада воды позволит найти потенциальные места обитания жизни на спутнике Сатурна.

    Ученые NASA намерены найти внеземную жизнь на спутнике Сатурна

    Оборудование SELFI, вероятнее всего, отправится к Сатурну на перспективной станции Europa Clipper в 2022-2025 годах.

    Автор: Валентин Меликов
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