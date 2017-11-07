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Запуск новейшего метеорологического спутника отложили в США из-за неполадок
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    Запуск новейшего метеорологического спутника отложили в США из-за неполадок

    7:34  7 Ноября 2017
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    Запуск новейшего метеорологического спутника отложили в США из-за неполадок

    Вашингтон, 7 ноября. Запуск новейшего метеорологического спутника Национального управления океанических и атмосферных исследований США отложили из-за неполадок в работе ракеты-носителя.

    Как сообщила компания United Launch Alliance, ответственная за запуск, были выявлены проблемы с батареей электропитания ракеты-носителя Delta II.

    Старт ракеты с метеорологическим зондом Joint Polar Satellite System-1 (JPSS-1) был назначен на 10 ноября. Он должен был осуществляться с с космодрома Вандерберг в Калифорнии.

    Отмечается, что теперь запуск состоится не раньше 14 ноября. Как писала Газета.ru, новый зонд будет пересекать экватор 14 раз в сутки и предоставлять информацию о всей поверхности Земли дважды в день. 

    Запуск новейшего метеорологического спутника отложили в США из-за неполадок

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #спутник #ракета-носитель #зонд
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