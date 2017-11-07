Запуск новейшего метеорологического спутника отложили в США из-за неполадок

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Вашингтон, 7 ноября. Запуск новейшего метеорологического спутника Национального управления океанических и атмосферных исследований США отложили из-за неполадок в работе ракеты-носителя.

Как сообщила компания United Launch Alliance, ответственная за запуск, были выявлены проблемы с батареей электропитания ракеты-носителя Delta II.

Старт ракеты с метеорологическим зондом Joint Polar Satellite System-1 (JPSS-1) был назначен на 10 ноября. Он должен был осуществляться с с космодрома Вандерберг в Калифорнии.

Отмечается, что теперь запуск состоится не раньше 14 ноября. Как писала Газета.ru, новый зонд будет пересекать экватор 14 раз в сутки и предоставлять информацию о всей поверхности Земли дважды в день.