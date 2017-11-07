Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
«Миленькое днишко»: пользователи соцсетей посмеялись над копирующим Кадырова украинским губернатором
Общество
Звезда «Карточного домика» пройдет лечение от сексуальной зависимости
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Звезда «Карточного домика» пройдет лечение от сексуальной зависимости

    7:39  7 Ноября 2017
    42

    Звезда «Карточного домика» пройдет лечение от сексуальной зависимости

    Нью-Йорк, 7 ноября. Голливудский актер Кевин Спейси, которого обвинили в домогательствах, отправился на лечение от сексуальной зависимости.

    По имеющимся данным, 58-летний Спейси отправился в медицинское учреждение «Мидоуз», расположенное в штате Аризона. За месячный курс терапии актеру придется заплатить 36 тысяч долларов, передает URA.RU.

    Звезда «Карточного домика» пройдет лечение от сексуальной зависимости

    В клинике лечат от сексуальной зависимости в рамках 45-дневной программы под названием «Нежный путь». Там же проходил лечение голливудский продюсер Харви Вайнштейн.

    Напомним, ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.

    Американская компания Netflix объявила о разрыве сотрудничества со Спейси из-за сексуальных скандалов.

    Автор: Дана Балан
    #актер #голливуд #спейси
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        Пассажирский Ан-2 разбился в аэропорту в Амурской области

        5:12   7 Ноября 2017
        1234
        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        Сирия: пятеро военнослужащих РФ пострадали при подрыве фугаса террористами – Минобороны

        23:04   6 Ноября 2017
        1709
        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        Сирия: США не обеспечивают доступ в лагерь беженцев Эр-Рукбан в Хомсе — МО РФ

        21:18   6 Ноября 2017
        329
        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        Путин выразил Трампу глубокие соболезнования в связи с трагедией в Техасе

        12:39   6 Ноября 2017
        407