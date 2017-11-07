Звезда «Карточного домика» пройдет лечение от сексуальной зависимости
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Нью-Йорк, 7 ноября. Голливудский актер Кевин Спейси, которого обвинили в домогательствах, отправился на лечение от сексуальной зависимости.
По имеющимся данным, 58-летний Спейси отправился в медицинское учреждение «Мидоуз», расположенное в штате Аризона. За месячный курс терапии актеру придется заплатить 36 тысяч долларов, передает URA.RU.
В клинике лечат от сексуальной зависимости в рамках 45-дневной программы под названием «Нежный путь». Там же проходил лечение голливудский продюсер Харви Вайнштейн.
Напомним, ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах.
Американская компания Netflix объявила о разрыве сотрудничества со Спейси из-за сексуальных скандалов.