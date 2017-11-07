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Глава российского МЭР выбрал 15 резюме из Facebook для личных собеседований
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    Глава российского МЭР выбрал 15 резюме из Facebook для личных собеседований

    7:28  7 Ноября 2017
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    Глава российского МЭР выбрал 15 резюме из Facebook для личных собеседований

    Москва, 07 ноября. Министр экономического развития Максим Орешкин выбрал 15 резюме из Facebook для личных собеседований.

    Как сообщает URA.RU, всего же на своеобразный «конкурс» на вакантные должности, объявленный главой российского МЭР в начале октября, было прислано четыре тысячи резюме.

    Напомним, что месяц назад Орешкин сообщил, что ведомство испытывает нехватку квалифицированных кадров, в связи с чем и объявил, что рассмотрит резюме от соискателей.

    «Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», — написал министр в своем аккаунте в Facebook.

    При этом, окончательные итоги «конкурса» будут подведены после того, как Максим Орешкин представит общественности новых сотрудников министерства. Произойдет это после окончания всех процедур, связанных с трудоустройством соискателей.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #максим орешкин #мэр
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