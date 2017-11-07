Глава российского МЭР выбрал 15 резюме из Facebook для личных собеседований

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Москва, 07 ноября. Министр экономического развития Максим Орешкин выбрал 15 резюме из Facebook для личных собеседований.

Как сообщает URA.RU, всего же на своеобразный «конкурс» на вакантные должности, объявленный главой российского МЭР в начале октября, было прислано четыре тысячи резюме.

Напомним, что месяц назад Орешкин сообщил, что ведомство испытывает нехватку квалифицированных кадров, в связи с чем и объявил, что рассмотрит резюме от соискателей.

«Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», — написал министр в своем аккаунте в Facebook.

При этом, окончательные итоги «конкурса» будут подведены после того, как Максим Орешкин представит общественности новых сотрудников министерства. Произойдет это после окончания всех процедур, связанных с трудоустройством соискателей.