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Скончался исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт
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    Скончался исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт

    7:22  7 Ноября 2017
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    Скончался исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт

    Вашингтон, 7 ноября. В США скончался первый исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает телеканал «360».

    Роберт Найт скончался 5 ноября в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни.

    За музыкальную карьеру Найта хитом Everlasting Love стала единственной песней, получившей большую популярность. Композицию написали Базз Кейсон и Мак Гейден. Не добившись больших результатов в шоу-бизнесе, исполнитель решил построить карьеру в химических исследованиях.

    После Найта свои кавер-версии песни Everlasting Love записывали U2, Love Affair, Сандра и Глория Эстефан.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #скончался #музыкант
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