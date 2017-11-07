Скончался исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт

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Вашингтон, 7 ноября. В США скончался первый исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает телеканал «360».

Роберт Найт скончался 5 ноября в возрасте 72 лет после непродолжительной болезни.

За музыкальную карьеру Найта хитом Everlasting Love стала единственной песней, получившей большую популярность. Композицию написали Базз Кейсон и Мак Гейден. Не добившись больших результатов в шоу-бизнесе, исполнитель решил построить карьеру в химических исследованиях.

После Найта свои кавер-версии песни Everlasting Love записывали U2, Love Affair, Сандра и Глория Эстефан.