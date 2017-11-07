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Путин продолжит встречи с молодежью в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей»
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    Путин продолжит встречи с молодежью в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей»

    8:00  7 Ноября 2017
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    Путин продолжит встречи с молодежью в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей»

    Москва, 7 ноября. Владимир Путин может посетить один из финалов образовательных и кадровых проектов платформы «Россия — страна возможностей».

    Платформа «Россия — страна возможностей» была презентована первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко на XIX Всемирном фестивале молодежи в Сочи. В числе главных задач названы развитие социальных лифтов, поддержка благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Подведение итогов проектов состоится в марте 2018 года.

    Кураторы и организаторы мероприятий рассказали газете «Известия», что планируют пригласить главу государства Владимира Путина.

    «Президент в последние годы активно поддерживает волонтерские инициативы, и его участие рассматривается как подарок для всех волонтеров страны», — сказал один из координаторов.

    Источник, близкий к руководству АП, призвал не связывать предстоящую предвыборную кампанию и молодежные мероприятия, подчеркнув, что работа с молодежью рассчитана на «долгосрочную перспективу».

    Сам президент ранее обещал посетить одно из итоговых мероприятий, если ему позволит рабочий график. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вероятность участия президента в данных мероприятиях «конечно, есть» и Путин продолжит активно заниматься молодежной политикой.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #молодежь
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