Путин продолжит встречи с молодежью в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей»

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Москва, 7 ноября. Владимир Путин может посетить один из финалов образовательных и кадровых проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Платформа «Россия — страна возможностей» была презентована первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко на XIX Всемирном фестивале молодежи в Сочи. В числе главных задач названы развитие социальных лифтов, поддержка благотворительных акций, деятельности волонтеров и социальных активистов. Подведение итогов проектов состоится в марте 2018 года.

Кураторы и организаторы мероприятий рассказали газете «Известия», что планируют пригласить главу государства Владимира Путина.

«Президент в последние годы активно поддерживает волонтерские инициативы, и его участие рассматривается как подарок для всех волонтеров страны», — сказал один из координаторов.

Источник, близкий к руководству АП, призвал не связывать предстоящую предвыборную кампанию и молодежные мероприятия, подчеркнув, что работа с молодежью рассчитана на «долгосрочную перспективу».

Сам президент ранее обещал посетить одно из итоговых мероприятий, если ему позволит рабочий график. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вероятность участия президента в данных мероприятиях «конечно, есть» и Путин продолжит активно заниматься молодежной политикой.