Фанаты заявили, что рэпер Гнойный мог сам спровоцировать избиение

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Москва, 7 ноября. Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, более известный под псевдонимами Гнойный или Птичий пепел, мог сам спровоцировать избиение. Такое предположение сделали фанаты исполнителя в Сети.

По их мнению, Машнов сам «накликал» избиение после релиза своего альбома «Солнце мертвых». Поклонники назвали альбом довольно мрачным.

Как писала Газета.ru, на Машнова напали в понедельник. Неизвестные подкараулили артиста на парковке у клуба «Аврора», где у него 6 ноября должен был состояться концерт. Во время конфликта нарушители отметили, что им не нравится музыкальное творчество Гнойного. В результате конфликта, по предварительным данным, Машнову сломали нос. Несмотря на травмы, Машнов провел концерт в маске.